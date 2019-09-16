Son Dakika Haberleri: İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor
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İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

45 dakika önce

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadının sonuna gelinmesi ile birlikte pekmez yapımına başlandı.

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor, System.String[]
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadının sonuna gelinmesi ile birlikte pekmez yapımına başlandı. Yıllık yaklaşık 500 ton üzüm üretiminin yapıldığı İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor.
26 bin nüfuslu İncesu'da temel geçim kaynaklarından olan üzümün bir bölümü yemelik olarak tüketilirken, özellikle siyah üzümler pekmez olarak değerlendiriliyor. Bağcılığın yaygın olduğu ilçede pekmez yapımı Eylül ayının ortalarında başlayarak, Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. 40 bin dekar bağ bulunan ilçede yaklaşık 500 ton yaş üzüm üretiliyor. Üzümlerin bir bölümü pekmez, diğer bölümü ise şıralık oluyor. Atadan kalma yöntemlerle pekmez üreten Sultan Koçer (59), yaptıkları pekmezin çok yararlı ve vitaminli olduğunu söyledi. Pekmezin atalarımızın sofralarından eksik etmediği bir zenginlik olduğunu belirten Koçer, "Üzümden pestil, pekmez, pelverdi gibi ürünler elde ederiz" dedi.
Pekmez yapımının zorluklarını anlatan Koçer, "İlk aşamada üzümler geliyor, şırahaneye dökülür, onlar yıkanır, sonra kendimiz ezeriz. Buraya özel bir toprağımız var. O toprakla üzümü harmanlarız. Daha sonra da büyük kazana kor bekletiriz. Ocağı yaktıktan sonra durulanmasını bekleriz. Kıl heybelerimizde damlama aşaması yapılır. Sonrada pekmez için en son aşamaya olan kaynatma işlemini yaparız. Pekmez 2,5 saat kaynıyor. Kıvamı gelince kazanları indiririz. İki çeşit pekmez var. Biri beyaz üzümden yapılan pekmezdir. Bir de siyah üzümden yapılan ve birçok hastalığa iyi gelen pekmezimi var" diye konuştu.
Bu sene üzüm hasadından umduklarını bulamadıklarını söyleyen Sultan Koçer, "Hava şartlarından üzümümüz pek olmadı. Pekmezi 30 TL'den satıyoruz. Ben, yaptığım pekmezi yakınlarıma hediye amaçlı veriyorum. Kışın sofralarımızdan hiç eksik etmeyiz. Çocuklarımız sabah okula giderken hasta olmasın diye bir kaşık pekmez veririz" dedi.


- Kayseri
Kayseri, İncesu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
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