İncesu'da 600 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

İncesu'da 600 fidan toprakla buluştu

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında İncesu ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında İncesu ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Derebağ Baraj mevkisinde 600 fidan toprakla buluşturularak, can suyu verildi. Programda konuşan Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, "Sayın Cumhurbaşkanımıza her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bizler de bugün ilçemizin güzelleşmesi adına etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Böyle bir organizasyona destek verdikleri için kurum müdürlerine emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Programa Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Erdem, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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