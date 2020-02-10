İncesu'da ana yollar, kaldırımlar, kamuya açık alanlar temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncesu'da ana yollar, kaldırımlar, kamuya açık alanlar temizleniyor - Son Dakika

İncesu'da ana yollar, kaldırımlar, kamuya açık alanlar temizleniyor

6 saat önce

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kamuya açık alanlar ile yaya kaldırımlarını kürüyerek temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İncesu'da ana yollar, kaldırımlar, kamuya açık alanlar temizleniyor, System.String[]

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kamuya açık alanlar ile yaya kaldırımlarını kürüyerek temizleme çalışmalarına devam ediyor.


İncesu Belediyesi kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldı. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizleyerek açmaya devam ediyor. Karla mücadele ekibi ilçe merkezinin yanı sıra köy yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için de yoğun çalışma yürütüyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan köylerin ulaşıma açık tutulması adına kar küreme araçları ve kamyonlar gece saatlerinden itibaren sahada çalışmalarını sürdürüyor.


İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek; "Araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu yerler başta olmak üzere ilçemiz, köylerimiz genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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