İncesu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve bedensel engelli bireylere yönelik eğitim veren Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğretmen ve idarecilerini tebrik etti.

Programa, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da katıldı.