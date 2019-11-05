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İncesu'da "Fidanım ile Büyüyorum Projesi"

6 saat önce

İncesu Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Fidanım ile Büyüyorum Projesi" kapsamında fidan tohumu ekti.

İncesu'da

İncesu Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Fidanım ile Büyüyorum Projesi" kapsamında fidan tohumu ekti.

İncesu Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğretmenleri Emine Gür ve Seval Arslan öncülüğünde başlatılan proje ile öğrenciler, kendilerine dağıtılan badem ve kayısı çekirdeklerini evlerinde toprakla buluşturdu.

Yıl boyunca öğrencilerden saksılara veya bahçelerine ektikleri tohumların fotoğraflarını istediklerini belirten 2/B sınıfı öğretmeni Emine Gür, tohumların gelişimlerini bu yolla takip edeceklerini söyledi.

Bu şekilde öğrencilere hem doğa sevgisi hem de sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirten Gür, "70 öğrencimiz tarafından ekilen 70 fidan tohumu yıl boyunca kendileriyle beraber büyüyecek. Daha sonra tahsis edilecek bir alana, öğrencilerimizle birlikte, yeşillenen fidanlar dikilerek projemiz tamamlanacak." dedi.

İncesu, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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