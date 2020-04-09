İncesu'da kamu çalışanları için maske üretiliyor - Son Dakika

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İncesu'da kamu çalışanları için maske üretiliyor
6 saat önce
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde görevli personel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskeleri üretiyor.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde görevli personel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskeleri üretiyor.
Halk Eğitim Merkezinde, İncesu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Gönüllü usta öğretici ve kursiyerler tarafından günlük 250 maske üretimi yapılırken, maskelerin kamu kurum ve kuruluşlarına verildiği belirtildi.
İlçede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı bazı mahallelerden çevre illere giden ara yolların da kapatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:18 Kaynak: AA
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