İncesu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

İncesu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
6 saat önce
İncesu ilçesinde Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:54 Kaynak: AA
İncesu ilçesinde Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, Kızılay'a ait aracı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Gün içerisinde kendisinin de bağışta bulunacağını belirten Özgün, "Verdiğiniz her damla kanın bir hayat kurtardığını unutmayın. Sağlıklı herkesi bu kutsal görevi yerine getirmeye davet ediyorum." dedi.
Kampanya kapsamında 80 ünite kan toplandığı öğrenildi.
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi