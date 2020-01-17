İncesu'da karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncesu'da karne heyecanı - Son Dakika

İncesu'da karne heyecanı

6 saat önce

İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Atatürk İlkokulunda karne dağıttı.

İncesu'da karne heyecanı, System.String[]

İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Atatürk İlkokulunda karne dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek ve Milli Eğitim Müdürü Konuralp Usta ile birlikte karne dağıtım törenine katılan Özgün, bir süre öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenlerle birlikte bazı sınıfları ziyaret eden Kaymakam Özgün, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Özgün, öğrencilerden çok kitap okumalarını ve tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Kemal Özgün, Jandarma, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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