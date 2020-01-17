İncesu'da karne heyecanı - Son Dakika

İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Atatürk İlkokulunda karne dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek ve Milli Eğitim Müdürü Konuralp Usta ile birlikte karne dağıtım törenine katılan Özgün, bir süre öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenlerle birlikte bazı sınıfları ziyaret eden Kaymakam Özgün, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Özgün, öğrencilerden çok kitap okumalarını ve tatili iyi değerlendirmelerini istedi.