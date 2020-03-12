İncesu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hacı Ahmet Aslaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Aslaner, ellerin sabunla sık yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, virüse karşı korunma yollarını anlatan Aslaner'e teşekkür etti.

Toplantıya, daire amirleri, kamu personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.