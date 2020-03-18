İncesu'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İncesu'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İncesu'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İncesu'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri- Niğde Karayolu İncesu ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABJ 045 plakalı otomobil ile 38 HL 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi, sevk edilen ambulans ile İncesu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, İncesu, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:29 Kaynak: İHA

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