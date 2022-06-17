İncesu'da sağlık meslek lisesi öğrencileri mezun oldu - Son Dakika
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İncesu'da sağlık meslek lisesi öğrencileri mezun oldu

17.06.2022 10:21
İncesu'da sağlık meslek lisesi öğrencileri mezun oldu

İncesu ilçesinde Bekir Yazgan Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 31 öğrenci törenle diploma aldı.

İncesu ilçesinde Bekir Yazgan Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 31 öğrenci törenle diploma aldı.

Okulun konferans salonundaki törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kaplan, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Malkoçoğlu, 2009 yılında eğitime başlayan lisenin çeşitli branşlarda eğitim verdiğini söyledi.

Malkoçoğlu, Sağlık Hizmetleri, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümlerini bitiren 31 öğrenciye diploma verdiklerini sözlerine ekledi.

Diplomalarını alan mezunlar meslek yemini etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Malkoçoğlu, Hisarcık, İncesu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncesu'da sağlık meslek lisesi öğrencileri mezun oldu - Son Dakika

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