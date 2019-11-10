Son Dakika Haberleri: İncesu'da sosyal tesis törenle açıldı
Son Dakika Güncel İncesu'da sosyal tesis törenle açıldı

İncesu'da sosyal tesis törenle açıldı

7 saat önce

İncesu ilçesi Sarıoğlan Çardak Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

İncesu'da sosyal tesis törenle açıldı, System.String[]

İncesu ilçesi Sarıoğlan Çardak Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

Kızılören Mahallesi Sarıoğlan Çardak köyünde yapımı tamamlanan tesisin açılış törenine Kaymakam Mustafa Kemal Özgül, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, dernek başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sarıoğlan Çardak Derneği Başkanı Osman Güler, AA muhabirine, tesisin yapımına 2 yıl önce başlanıldığını belirterek, "Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesine, İncesu Belediyesine ayrıca teşekkür ederim. Bunlardan başka hayırsever vatandaşlarımızın destekleri çok fazla.Tesisimiz köyümüz ve diğer yakın köylerimizde yapılması planlanan düğün, cenaze işleri gibi sosyal bütün etkinliklerimizde kullanılacak. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Açılışın ardından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Sarıoğlan, Kızılören, Çardak, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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