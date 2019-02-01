İncesu'da Tarih Korunuyor
1 saat önce
İncesu Belediye Başkanlığı tarafından bir yandan vatandaşa hizmetler kesintisiz sürerken bir yandan da tarihi doku korunmaya devam ediliyor.
İncesu Belediye Başkanlığı tarafından bir yandan vatandaşa hizmetler kesintisiz sürerken bir yandan da tarihi doku korunmaya devam ediliyor.
İncesu Belediye Başkanlığı tarafından bir yandan vatandaşa hizmetler kesintisiz sürerken bir yandan da tarihi doku korunmaya devam ediliyor. Gerek sokak sağlamlaştırma çalışmaları gerekse restorasyon çalışmaları yerinde takip ediliyor, çalışmalar hakkında bilgiler alınıyor. Karayol biz "İncesu'muz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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