İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı - Son Dakika
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İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

29.03.2022 19:05
İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

İncesu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

İncesu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi törenle hizmete girdi.

Gönenken Mahallesi Karamustafapaşa caddesindeki Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesinin açılış törenine, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İncesu Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Karaçavuş, Kooperatif Müdürü Yüksel Kök, bazı daire amirleri ve vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Göçer '"Sektöre birebir kamu tüzel kişiliğine haiz olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin girmesi ile vatandaşımız direk çiftlikten sofraya arada aracı olmadan daha ucuz ürünü temin etmiş olacak. Bu vatandaşa hizmet içindir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek marketin açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncesu'da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı - Son Dakika


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