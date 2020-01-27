İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İncesu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Veysel D. yönetimindeki 42 H 3734 plakalı otomobil, İncesu 1. Etap TOKİ yakınlarında yoldan çıkarak araziye savruldu.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin, Adana'daki yakınlarının düğün merasiminden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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