İncesu'da üzüm festivali başladı

KAYSERİ'nin yılda 500 ton üzüm üretilen İncesu ilçesinde düzenlenen '26'ncı İncesu Kültür ve Üzüm Festivali' başladı. Festivalin ilk günü yapılan 'En İyi Üzüm' yarışmasında, Yahya Karasu'nun ürettiği üzüm en iyisi seçildi.

İncesu Belediyesi tarafından bu yıl 26'ıncısı gerçekleştirilen 3 gün sürecek festivalin açılışı için Karamustafapaşa Kervansarayı'nda tören düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu'nun Kayseri'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, "İlçemizde üzüm festivalini icra etmenin coşkusunu yaşıyoruz. Yıllık 500 ton üzüm üretimin yapıldığı İncesu'da 27 çeşit üzüm üretimi yapılıyor. Bağcılarımızın yetiştirdiği üzümlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

'İNCESU'DA 38 ÇEŞİT ÜZÜM ÜRETİMİ YAPILIRDI'

Ziraat Mühendisi Mehmet Aküzüm, İncesu'da üzümünün tarihçesinin 200 yıl öncesine dayandığını, İncesu'da uzun yıllar yaşayan Rumların kayalık ve kumluk alanlara şarap yapmak için üzüm diktiklerini söyledi. Aküzüm, "Geçmişte İncesu'da 38 çeşit üzüm üretimi yapılırdı. Ancak bu sayı şimdilerde 26'ya kadar düştü. İncesu'nun çevresinin dağ olması ve iklimi bakımından üzümleri tatlı ve lezzetli olur. Geçmiş yıllardaki gibi değerli siyah ve gül üzümlerini üreten çok kimse yok. Bölgede en çok şam ve karaevrek üzümleri üretiliyor." diye konuştu.

EN İYİ ÜZÜM SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından jüri üyeleri 85 üreticinin getirdiği 30 üzüm çeşidi tadarak en iyi üzümü seçmeye çalıştı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda 40 yıldır üzüm üreten Yahya Karasu'nun 'Gül Üzümü' birinci seçildi. Festival, hafta sonu çeşitli etkinliklerle sürecek.