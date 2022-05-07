İncesu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İncesu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 15:51
İncesu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kurum amirleri, jandarma ve trafik ekipleri, ilçe merkezinde bir araya geldi.

Kaymakam Göçer burada sürücüleri durdurarak, yaya geçidi, trafik işaretleri ve geçiş üstünlüğü konularda bilgilendirdi.

Sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Trafik Haftası, Kayseri, İncesu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncesu'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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