İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aykar güven tazeledi - Son Dakika

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 62. olağan genel kurulunda mevcut başkan Fevzi Aykar, yeniden seçildi.

İlçede bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapılan kurulda konuşan Aykar, 3 yılı kapsayan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aykar, bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarın yaşadığı salgın sıkıntısında onlara gerek kredi gerekse erteleme noktasında destek olduklarını belirtti.

Tek listeyle girilen seçimde Aykar, güven tazeledi.