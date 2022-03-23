İncesu Kalkınma Derneği kuruldu - Son Dakika
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İncesu Kalkınma Derneği kuruldu

23.03.2022 11:19
İncesu Kalkınma Derneği kuruldu

İncesu ilçesinde kurulan İncesu Kalkınma Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İncesu ilçesinde kurulan İncesu Kalkınma Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İncesu KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda, kısa vadede yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

İncesu Kaymakamı ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Göçer, kısa sürede 41 üyeye ulaştıklarını belirterek, halkın derneğe ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Göçer, "Kuşkusuz bir sivil toplum örgütünün en temel amacı birlik ve beraberliği sağlayabilmesidir. Ayrıca örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılabilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi için de çalışma ve gayret içerisinde olacağız. Amacımız ilçemiz öğrencilerinin her türlü eğitim, kültür sanat ve sportif faaliyetlerine katkı sağlamak, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemek, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına etkin destek vermektir." dedi.

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Sosyal Yaşam Merkezi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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