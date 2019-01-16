Son Dakika Haberleri: İncesu Kaymakamı Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

İncesu Kaymakamı Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

1 saat önce

İncesu Kaymakamı Emre Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu ve Pınarbaşı Yurdunu ziyaret etti.

İncesu Kaymakamı Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
İncesu Kaymakamı Emre Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu ve Pınarbaşı Yurdunu ziyaret etti.

İlk ziyaretlerini Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'na yapan İncesu Kaymakamı Cebeci ve İl Müdürü Eskici, ilçeye yapılması düşünülen yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyaret sonrasında Pınarbaşı Kaymakamı Alemdaroğlu, İncesu Kaymakamı Cebeci ve İl Müdürü Eskici, Yurt Müdürlüğü ve Spor Salonunda incelemelerde bulundular. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

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