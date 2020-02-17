İncesu MYO Öğrencileri İlk Yardım Eğitimi'ni 3 Boyutlu Sanal Ortamda Öğrenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncesu MYO Öğrencileri İlk Yardım Eğitimi'ni 3 Boyutlu Sanal Ortamda Öğrenecek - Son Dakika

İncesu MYO Öğrencileri İlk Yardım Eğitimi'ni 3 Boyutlu Sanal Ortamda Öğrenecek

6 saat önce

İncesu Meslek Yüksek Okulunun, "İlk Yardım Eğitiminde Simülasyon Paketi ve Sanal Gerçeklik Uygulaması" isimli projeleri kabul edilen projesi çerçevesinde, öğrenciler ilk yardım uygulamalarını 3 boyutlu sanal ortamda öğrenecek.

İncesu MYO Öğrencileri İlk Yardım Eğitimi'ni 3 Boyutlu Sanal Ortamda Öğrenecek, System.String[]

İncesu Meslek Yüksek Okulunun, "İlk Yardım Eğitiminde Simülasyon Paketi ve Sanal Gerçeklik Uygulaması" isimli projeleri kabul edilen projesi çerçevesinde, öğrenciler ilk yardım uygulamalarını 3 boyutlu sanal ortamda öğrenecek.


İncesu Meslek Yüksek Okulu ve İncesu Organize Sanayisi'nin (İOSB) ortaklaşa yürüttüğü projenin kabul görmesi ile laboratuvar oluşturulacak.


Konu hakkında bilgi veren İncesu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ebru Aykan, "Bu proje kapsamında Simülasyon Paketi ve Sanal Gerçeklik gözlüğü ile öğrencilerimize 3 boyutlu bir şekilde olayı yaşıyormuş hissi vererek ilk müdahale yapmalarına olanak sağlanacak. Bu simülasyon maketi öğrencinin doğru yada yanlış müdahale yaptığı konusunda geri uyarı vererek öğreticilerimizi uyaracak. Öğrencilerimiz mezun olduklarında bir kaza veya benzer bir olaya müdahale ettiğinde o heyecanlarını yenmeleri konusunda bu sistemin büyük faydasını görecekler. Bu sistemle olayın içindeymiş hissi ile eğitim alacaklar. Sahaya çıktıkları zaman bu aldıkları eğitiminde faydası ile olaylara karşı daha deneyimli olacaklar" ifadelerini kullandı.


Proje ile kurulacak olan bu laboratuvar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında bulunmadığını ifade eden Okul Müdürü Aykan, " Bu proje ilçemiz adına okulumuz adına çok önem arz etmekte. Şöyle ki Organize Sanayimizdeki kurumlarda 50 kişinin üzerinde çalışan var ise İlk Yardım Eğitimi alınması zorunluluğu var. Bizde bu proje kapsamında İncesu Organize Sanayimize bu eğitimler verebilecek kapasiteye okulumuzu taşımış olacağız. Projemizin hayata geçirilmesinde başta İlçe Kaymakamımız Mustafa Kemal Özgün olmak üzere İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Recep Yıldız, Tekden ve Sistem Hastanelerine okulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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