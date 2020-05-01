İncesu OSB 3 bin maske dağıttı - Son Dakika

İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesindeki fabrikalara 3 bin maske dağıtıldı.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren bir tekstil firmasından ücretsiz temin edilen kumaşla maske diktirerek, üretimi devam eden fabrikalara kişi başı 2 adet olacak şekilde toplam 3 bin maske dağıttıklarını kaydetti.

Tekstilden yalıtım ürünlerine, inşaat malzemelerinden gıdaya kadar birçok alanda üretimin yapıldığı İncesu OSB'de bin 500 civarında istihdam bulunduğunu ifade eden Baktır, "Bu zor günlerde biz de hem çalışanlarımızın sağlığını korumak hem de üretimden geri kalmamak için imece usulüyle bez maske ürettirerek firmalarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Üretime devam eden tüm işletmelerimize ve burada çalışan değerli çalışanlarımıza, ayrıca tüm sağlık ve güvenlik personelimize şu zor günlerde gösterdikleri büyük çaba için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.