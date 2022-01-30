İncesu Sulama Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

İncesu Sulama Kooperatifi'nde, Yaşar Karaçavuş yeniden başkanlığa seçildi.
Belediye Konferans Salonu'nda yapılan İncesu Sulama Kooperatifi Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Karaçavuş başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Seçimde çoğunluğun desteğini alan Karaçavuş, yeniden başkanlığa seçildi.
Yeni yönetim kurulunda Sami Kütükoğlu, Kemal Kızılışık, Hasan Atalay ve Bekir Değirmenci yer aldı.
Karaçavuş, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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