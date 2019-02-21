Son Dakika Haberleri: İncesu Ülkü Ocakları'ndan "Çakıroğlu" Sergisi

İncesu Ülkü Ocakları'ndan "Çakıroğlu" Sergisi

31 dakika önce

İncesu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, üniversitedeki olaylar sırasında öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açtı.

İncesu Ülkü Ocakları'ndan
İncesu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, üniversitedeki olaylar sırasında öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açtı.

İncesu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı okul birimlerinin düzenlediği sergi, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Sergiyi gezen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Bekir Karataş, burada yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi yiğit kardeşlerini 20-21 Şubat'ta çeşitli etkinliklerle anarak yad ettiklerini söyledi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatmak ve hafızalardan silinmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Karataş, bugün burada kendisine ait fotoğrafların bulunduğu serginin açılışını yaptıklarını ve serginin gün boyu süreceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncesu Ülkü Ocakları'ndan "Çakıroğlu" Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]