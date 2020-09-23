İncesu Ziraat Odası Başkanlığından üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği - Son Dakika

İncesu Ziraat Odası Başkanlığı, üzüm üreticilerine pekmez yapımını kolaylaştırmak için sıkma makinesi hizmeti sundu.

Makine hakkında bilgi veren İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, ellerinden gelen imkanlar ölçüsünde çiftçilere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Tarımı desteklemek ve çiftçinin yanında olmak adına birçok proje ürettiklerini ifade eden Karaçavuş, şunları kaydetti:

"İlçemiz de üzüm yetiştiriciliğinde öncü bir ilçe, bu aylarda üzümler hasat edilir ve pekmez yapımına başlanır. Üretimlerimize bir çeşitlilik verecek, kalitesini arttıracak, bu ürünlerdeki çekirdek problemini ortadan kaldıracak şekilde planlanan makinemizi satın alarak çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Burada en önemli detay sıkma esnasında üzümün çekirdeğini ezmeyerek şırayı acıtmıyor. Pekmezin kalite ve tadında hiçbir sorun yaşamıyoruz. İhtiyacı olan üreticilerimiz bize ulaşabilir."