İncesu Ziraat Odası Genel Kurulu
1 saat önce
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.
İncesu Ziraat Odası Başkanlığı binasında düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.
Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Yaşar Karaçavuş, tek aday olarak girdiği seçimde 31 delegenin 28'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Seçimin güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirten Karaçavuş, "Bu seçimde herkes kol kola. Amacımız belli, üreticilerin yanında olmak ve onlara daha iyi hizmeti sunmak. Başkanlıkta ikinci dönemim olacak. Bu işte tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da hizmet etmek için çalışacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:53 Kaynak: AA
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