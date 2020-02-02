İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin mali genel kurulu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin mali genel kurulu yapıldı - Son Dakika

İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin mali genel kurulu yapıldı

6 saat önce

İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin 2019 Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin mali genel kurulu yapıldı, System.String[]

İncesu Zirai Sulama Kooperatifinin 2019 Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Belediye Konferans Salonundaki toplantıya İncesu Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Albayrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Temizsoy, mahalle muhtarları, İncesu Zirai Sulama Kooperatif Başkanı Yaşar Karaçavuş ile üyeler katıldı.

Divan başkanlığını Mustafa Büyüköz'ün yaptığı genel kurulda konuşan Karaçavuş, adaletli, şeffaf, israftan kaçınan, bütün üyelere eşit davranarak kimseyi mağdur etmeyen bir yönetim sergilediklerini belirtti.

Karaçavuş, "Göreve geldiğimizden bu yana bir çok ilke imza attık. 296 bin lira borcumuzu sıfıra indirdik. Bunun yanında 5 yeni kuyu daha açarak toplam 28 kuyumuza bilgisayarlı otomasyon sistemi kurduk. Bu kuyularda olan arızalara aynı gün müdahale ediyoruz. 657 üyemiz var. Üyelerimize 80 bin lira değerinde sulama borusu tahsis edildi. Bütün bunlar olurken elektrik şirketine borcumuz yok. En önemlisi de kurma aşamasında olduğumuz güneş enerjisi sistemi ile elektrikten de tasarruf etmeyi planlıyoruz." dedi.

Genel Kurul'da görüşülen faaliyet raporu, denetim raporu, gelir gider tabloları, taslak bütçe oy birliği ile kabul edildi.

İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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