Son Dakika Haberleri: İnci Çiftliğinde İzinsiz Beslenen Timsah, Havuza Düşen Kişiyi Parçalayarak Öldürdü
BBC

İnci Çiftliğinde İzinsiz Beslenen Timsah, Havuza Düşen Kişiyi Parçalayarak Öldürdü

46 dakika önce

Endonezya'nın Sulavesi adasında, bir inci çiftliğinde izinsiz olarak beslenen timsahın bulunduğu havuzuna düşen Deasy Tuwo adlı kadın hayatını kaybetti.

İnci Çiftliğinde İzinsiz Beslenen Timsah, Havuza Düşen Kişiyi Parçalayarak Öldürdü, System.String[]
Endonezya'nın Sulavesi adasında bir inci çiftliğinde izinsiz olarak beslenen timsahın bulunduğu havuza düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.

Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor.

Kadının parçalanmış cesedi ertesi gün çiftlik çalışanları tarafından bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi.




Polis, timsahın ve çiftliğin sahibi olduğu belirtilen Japon iş adamını arıyor.

Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:56 

Polis, Dünya
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