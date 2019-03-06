Son Dakika Haberleri: İnci Ertuğ'un "STRATUM" İsimli Sergisi, Ekavart Gallery'de

İnci Ertuğ'un "STRATUM" İsimli Sergisi, Ekavart Gallery'de

2 saat önce

STRATUM başlıklı 15'inci kişisel sergisine 5-30 Mart tarihleri arasında Ekavart Gallery'de ev sahipliği yapıyor.

İnci Ertuğ'un

Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, sanat, basın ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. Ece-Korhan Kurdoğlu, Didem-Erhan Kurdoğlu, Arzu Sabancı, Siren Ertan, Banu Çarmıklı, Dilek Türker ve Ali Nuri Türker, Ruken Mızraklı, Sema Güral Sürmeli, İnci Aksoy, Ethem Sancak, Dila Bulut ve Nilüfer Bulut ve Zeynep Üstünel, Meltem Demiören, Merve Boluğur ve Songül Hatısaru davete katılan isimler arasındaydı.

STRATUM'da; renk, doku ve desen katmanları aracılığıyla şifrelenen tuvaller, zaman, mekân ve hafıza katmanlarını sorgulayan sanatçının resim dilini oluşturuyor.

Evrimin hafızası paylaşıldığında, metaforların ötesine geçildiği bir an olur; işte o anda, içgörü katmanları -STRATA- meydana gelir. Latincede STRATUM olarak adlandırılan bu katmanların her birine özenle yaklaşan Ertuğ, yaşamın içinde biriktirdiklerini, 'Zamanın kısa tarihi'ni, insanın maddeyi işlemeyi öğrendiği evrimin içinden süzerek tuvaline aktarıyor.

İnci Ertuğ, çağı anıştıran referanslar ile kurguladığı yapıtlarını, malzemenin anlam katmanlarıyla ilişkilendirerek, mesajını en güçlü formda oluşturuyor. Kolektif belleğe ait imgeler, çok farklı materyallerin armonisi altında dans ediyor. Deniz fenerine vuran dalgalarmışçasına yükselen, birbirleri üzerine katlanan yüzeyler; fırtınanın ardından kumsalda kalan ve her biri ayrı bir dünyaymışçasına soluk alıp veren tabakalar. Her katta bir hikâye, her katmanda bir sergüzeşt.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:57 Kaynak: Bültenler

Mızraklı, Ali Nuri, Dilek Türker, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnci Ertuğ'un "STRATUM" İsimli Sergisi, Ekavart Gallery'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]