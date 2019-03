İnci Ertuğ'un "STRATUM" İsimli Sergisi, Ekavart Gallery'de

Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, sanat, basın ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. Ece-Korhan Kurdoğlu, Didem-Erhan Kurdoğlu, Arzu Sabancı, Siren Ertan, Banu Çarmıklı, Dilek Türker ve Ali Nuri Türker, Ruken Mızraklı, Sema Güral Sürmeli, İnci Aksoy, Ethem Sancak, Dila Bulut ve Nilüfer Bulut ve Zeynep Üstünel, Meltem Demiören, Merve Boluğur ve Songül Hatısaru davete katılan isimler arasındaydı.

STRATUM'da; renk, doku ve desen katmanları aracılığıyla şifrelenen tuvaller, zaman, mekân ve hafıza katmanlarını sorgulayan sanatçının resim dilini oluşturuyor.

Evrimin hafızası paylaşıldığında, metaforların ötesine geçildiği bir an olur; işte o anda, içgörü katmanları -STRATA- meydana gelir. Latincede STRATUM olarak adlandırılan bu katmanların her birine özenle yaklaşan Ertuğ, yaşamın içinde biriktirdiklerini, 'Zamanın kısa tarihi'ni, insanın maddeyi işlemeyi öğrendiği evrimin içinden süzerek tuvaline aktarıyor.

İnci Ertuğ, çağı anıştıran referanslar ile kurguladığı yapıtlarını, malzemenin anlam katmanlarıyla ilişkilendirerek, mesajını en güçlü formda oluşturuyor. Kolektif belleğe ait imgeler, çok farklı materyallerin armonisi altında dans ediyor. Deniz fenerine vuran dalgalarmışçasına yükselen, birbirleri üzerine katlanan yüzeyler; fırtınanın ardından kumsalda kalan ve her biri ayrı bir dünyaymışçasına soluk alıp veren tabakalar. Her katta bir hikâye, her katmanda bir sergüzeşt.