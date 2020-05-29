İnci Güçlü, Barcelona'da

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı. 5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya'da devam edecek. Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana'da doğan 2.05'lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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