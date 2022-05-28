İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika
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İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı

28.05.2022 13:33
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay balık bendine gelen anaokulu öğrencileri, kaçak avcılığa dikkat çekmek için hem ağaçlara balon astı hem de gökyüzüne bıraktı.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay balık bendine gelen anaokulu öğrencileri, kaçak avcılığa dikkat çekmek için hem ağaçlara balon astı hem de gökyüzüne bıraktı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'daki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Erciş ilçesinde göçün en iyi izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendinde, Erciş Kazım Karabekir İlkokulu'nun 17 ana sınıfı öğrencisi buluştu. Minikler, öğretmenleriyle inci kefali göçünü izledi. Öğrenciler, balonları hem ağaçlara astı hem de gökyüzüne bıraktı.

Ana sınıf öğretmeni Handan Yalçın, "Bugün çocuklarımızla inci kefallerini izlemeye geldik. İnci kefallerinin göç dönemi. Biz de bu göçe dikkat çekmek istedik. Çocuklarımız balıkların özgürlüğünü temsil etmek için gökyüzüne balon bıraktılar. Şehrimizin büyük değeri olan inci kefali bizim için çok önemli. Ben de çocuklarımızın küçük yaşta bu değerlerimizi görsünler istedim. Biz misafirlerimizi burada ağırlamaya hazırız ve herkesi balık göçünü izlemeye davet ediyorum" dedi.

İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı
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Kaynak: DHA

Van Gölü, GÖÇ, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika


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