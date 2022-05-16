İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU - Son Dakika
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İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU

16.05.2022 11:41

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay'daki balık bendi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak mekanı oldu.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay'daki balık bendi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak mekanı oldu.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Erciş ilçesinde balık göçünün en iyi izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendi de ilgi odağı oldu. Bölgede düğün yapan çiftler de fotoğraf çektirmek için balık bendini tercih ediyor. Yeni evli bir çifte sağdıçlık yapan yazılım mühendisi Serhat Sevinç, "Bugün, gelin ve damadımızı buraya getirdim. Burada hem balıkların göçünü izledik hem de hatıra fotoğrafı çektirdik. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyorum" dedi.

İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU
İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU

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Trabzon'dan Van'a gelerek inci kefali göçünü izlediler Trabzon'dan Van'a gelerek inci kefali göçünü izlediler İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNCİ KEFALİ GÖÇÜNÜN YAŞANDIĞI ÇAY, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ALANI OLDU - Son Dakika
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