İnci kefali kaçak avcılarıyla mücadele başladı - Son Dakika

İnci kefali kaçak avcılarıyla mücadele başladı

VAN Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kiralanan 12 araç, inci kefali av yasağı süresince çalışma yapacak güvenlik personeline dağıtılarak koruma çalışmaları fiilen başlatılmış oldu.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi sürüyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerin av yasağı çerçevesinde kaçak avcılarla mücadele başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kaçak avcılarla mücadele eden güvenlik güçlerine Van Gölü kıyısında araç teslimatı yapıldı.

"Fiilen mücadeleye başladık"

Konuya ilişkin konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 3 ay boyunca sürecek av yasağı sürecinin başladığını anımsattı. Av yasağı boyunca sahada kendilerine destek olacak güvenlik güçlerine araç teslimatını yaparak, fiilen mücadeleye başladıklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Geçen yıl çok başarılı bir çalışmamız oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde 700'ün üzerinde denetim yaptık. Bu çerçevede yaklaşık 80 ton balık ele geçirdik. 400 bin TL civarında da idari para cezası uyguladık. Van balığını gelecek nesillere taşımak anlamında bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu yıl ilimizde sahil güvenliğin kurulması denetimlere büyük bir etkinlik kazandıracaktır. Bakanlığımızın bize temin ettiği ödenekle 12 araç alıp jandarma, emniyet, ilçe müdürlüklerine, sahil güvenliğe teslim ettik. Araçların akaryakıt ve kirama giderlerini ise bakanlığımız karşılamaktadır" dedi.