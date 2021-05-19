İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti - Son Dakika

İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti

İnci kefallerinden sonra ssiraz ve azanlar da uçmaya başladı

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara uçarcasına göç eden inci kefalleri, sazanlara da uçmayı öğretti.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Milyonlarca inci kefalinin göç ettiği Bendimahi Çayı'ndaki siraz ve sazanlar, tıpkı inci kefali gibi hareket edince bu uçuşları balık hareketleri literatürüne ilk kez girmiş oldu.

"Sazanlar uçmayı inci kefalinden öğrenmiş"

İnci kefali balığının üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara akın ettiğini belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalleri her yıl üreme mevsimi olan nisan ayında Van Gölü'ne dökülen akarsulara girerek büyük engelleri kendi boyunun kat kat yüksekliğindeki kayaları aşarak yukarılara doğru zıplayarak göç etmektedirler. Son yıllarda bu akarsularda şöyle bir şey şahitlik ediyoruz. Van Gölü'nün göç ettiği derelerde yaşayan siraz ve sazan balıkları da tıpkı inci kefalleri gibi engelleri aşmak için zıplama hareketleri gösteriyorlar. Aslında bu inci kefalinin öğrettiği bir davranış. Diğer balıkların inci kefalinden görerek yapmaya başladığı bir davranışı oluşturuyor. Çünkü normalde sazan ve siraz balıkları da üreme mevsiminde akarsularda belli bir göç yaparlar veya yukarı kesimlere doğru gelirler. Fakat şu ana kadar sazanların zıpladığını dair, sirazların zıplayarak göç ettiğine dair herhangi bir elde kayıt bulunmamaktadır. Burada inci kefali adeta bir öğretmen gibi diğer balıklara da mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi, engelleri açmayı öğretti. Yani adeta inci kefali öğretmen gibi bir vazife gördü ve buradaki balıklarda davranışsal olaraktan inci kefalleri gibi kayaları zıplayarak geçmeye çalışmaktadırlar" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)