İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika
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İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor

14.05.2022 15:28

İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.

İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan Inci Kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak, 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumartalarını bırakmak için yaklaşık 1 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.

Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor.

"Milyonlarca balık, göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakıyor" Balıklar bu yolculuklarını da akarsuyun tersine yüzerek yapıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.

İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor
İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor
İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor
İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor

YORUMLAR
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15 Temmuz, Van Gölü, Nisan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnci kefalin zorlu yolculuğu görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika


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