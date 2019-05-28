İnci kefaline "can suyu" verildi

Van Gölü'nden, üremek için şehir merkezinden geçen dereye göç eden binlerce inci kefalinin yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla debisi düşen dereye su takviyesi yapıldı.

Van Gölü'nden, üremek için şehir merkezinden geçen dereye göç eden binlerce inci kefalinin yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla debisi düşen dereye su takviyesi yapıldı.

Her yıl tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkan inci kefalleri, bu yıl şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne akın etti.

Üremek için suyun tersine yüzen balıkların su seviyesi azalan derede ilerleyememesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş'un çağrısı üzerine çalışma başlatan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sıhke Baraj Gölü'nden dereye su takviyesi gerçekleştirdi.

Su seviyesi yeniden yükselen derede balıkların göçü sürüyor.

"Binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı"

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkları korumak için jandarma bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu ve derelerin sürekli denetlendiğini söyledi.

Balıkların üremek amacıyla bu yıl daha çok Akköprü Deresi'ni tercih ettiğini anlatan Akkuş, balıkların korunması için sadece jandarmanın değil herkesin seferber olmasını istedi.

"Binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı"

Akköprü Deresi'nde su miktarında ani düşüş olduğunu ve binlerce balığın ölüm tehlikesi geçirdiğini ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Su seviyesinin azalması dereye göç eden binlerce balığı çok zor durumda bıraktı. Belki de binlerce balığın ölmesi söz konusu olabilirdi. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptığımız görüşmeye olumlu yanıt verdiler ve hemen gerekli müdahaleyi yaptılar. Bu müdahale kapsamında Saray ilçesinden özel bir araç getirildi. Sıhke Baraj Gölü'nden dereye yeniden su verilerek balıklar kurtarıldı. Bu, doğa koruma çalışmalarında olması gereken kurumlararası iş birliğinin çok güzel bir göstergesi. Böylece binlerce balık yok olmaktan kurtarıldı. Bugün burada binlerce balığın zıplayarak göç ettiğini görüyoruz. Yapılan bu müdahale olmasaydı binlerce balığın öldüğünü görecektik. Bundan sonra yapılacak çalışmaları da takip edeceğiz."

Öte yandan dere kenarına gelen vatandaşlar, göç eden inci kefalinin oluşturduğu görsel şöleni izledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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