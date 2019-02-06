İnci Kefaline Dikkat Çekmek İçin Van Gölü'ne Açıldılar

Van Gölü'ne demir atan balıkçı teknelerini ziyaret eden Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van balığının hak ettiği değeri görmediğini belirterek, "Vanlılar kendi değerlerine sahip çıkmalı" dedi.

Van Gölü'ne demir atan balıkçı teknelerini ziyaret eden Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van balığının hak ettiği değeri görmediğini belirterek, "Vanlılar kendi değerlerine sahip çıkmalı" dedi.



Yönetimi ile birlikte Van Gölü'ne demir atan balıkçı teknelerini ziyaret eden Başkan Nayif Süer, balıkçıların sıkıntılarını dinledi. Balıkçı esnafının gece gündüz, soğuk sıcak demeden vatandaşların sofrasına inci kefalini sunabilmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Süer, ancak verilen emeğin karşılığının görülmediğini söyledi. Van Gölü'ne has olarak yaşayan inci kefalinin tezgahlarda hak ettiği değeri görmediğini ifade eden Süer, "Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı ne yazık ki hak ettiği değeri görmüyor. Tüketiciler, tezgahlarda taze olan Van balığı dururken, dışarıdan şoklanmış olarak getirilen ve yüksek fiyattan satılan balıklara rağbet gösteriyor. Her gelen tüketici, diğer balıklara hücum ediyor. Özellikle Vanlıların bu değeri sahiplenmeleri lazım" dedi.



Van Gölü'ne demir atan balıkçı esnafının birçok sıkıntısının olduğunu dile getiren Süer, "Bu işten geçimini sağlayan balıkçı esnafımızın gerek balığa rağbet gösterilmemesi, gerekse ucuza satılması sıkıntısının yanında bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlığının Tatvan'da olması gibi sıkıntıları mevcut. Van'da onlarca balıkçı teknesi olmasına rağmen, Van bir büyükşehir olmasına rağmen Liman Başkanlığının Bitlis'in Tatvan ilçesinde olması, balıkçı esnafına birçok sorun ve sıkıntı yaşatıyor. Balıkçılarımız bir imza için Tatvan'a gitmek zorunda kaldıklarını ve bunun kendilerine hem zaman kaybına sebep olduğunu hem de maddi açıdan zarar verdiğini söylüyorlar. Balıkçı teknelerinin yüzde 80'i Van'da olmasına rağmen Liman Başkanlığı neden Tatvan'da olduğunu anlamadıklarını söylüyorlar ve bu konuda yetkililerden yardım istiyorlar. Bizler de bu noktada gerekli görüşmelerimizi yapacağız ve Liman Başkanlığının Van'a getirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Van'da yaklaşık 14 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığını vurgulayan Başkan Süer, "Bundan sonra gerek Van balığı olsun gerek Van peyniri gerekse Van balı olsun, tüm değerlerimize sahip çıkacağız. Bu noktada Vanlılardan da destek istiyoruz. Van balığının hak ettiği değere ulaşması noktasında ilimizdeki tüm lokanta ve restoranlara gelen misafirlere tadımlık da olsa Van balığının ikram edilmesini istiyoruz. Böylelikle ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Van balığının tadını almış olacaktır. Bunun yanında alternatif pişirme teknikleri ile lezzetini arttırmalı ve tüketime teşvik etmeliyiz" diye konuştu.



Balıkçılar ise emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek, Van balığının hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade ettiler. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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