İNCİ KEFALİNİN GÖÇ YOLCULUĞU KEMENÇE EŞLİĞİNDE BAŞLADI - Son Dakika

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin üreme göçü kısmen başladı. Bölgeye gelen Karadenizli bir grup da Erciş balık bendinde kemençe eşliğinde horon tepip, göçü ilgiyle izledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, görsel şölen sunuyor. Bölgede binlerce insana geçim kaynağı olan inci kefallerinin bu görsel şöleni, her yıl binlerce kişi tarafından da ilgiyle izleniyor. İnci kefallerinin 15 Nisan'da çıktıkları üreme göç yolculuğu da yoğun olmamakla birlikte başladı. Erciş İlçesi'nde göçün en güzel izlenebildiği ve göçün izlenebilmesi için seyir teraslarının yapıldığı Deli Çay'daki balık bendine gelen vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğunu izleyebiliyor.

Balıkların üreme döneminde bölge birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken, turizme de büyük katkı sunuyor. Karadeniz'den Van'ın Erciş İlçesi'ne gelen horon ekibi de balık bendinde kemençe eşliğinde horon tepip, bu göç yolculuğunu ilgiyle izledi. Grup arasında bulunan emekli bürokrat Baki Şener, "Erciş'e inci kefalinin göçünü izlemek üzere geldim. Buradaki dünyaca ünlü inci kefallerinin göçünü izlemek gerçekten muhteşem bir doğa olayı. Ben daha önce görev yaptığım dönemde de buraya gelmiştim. Fakat bu yıl 30 kişilik bir tur ekibiyle geldik. Kemençe eşliğinde arkadaşlarımızın horon oyunlarıyla göçü izledik. Burada harika bir görsel şölen var. Herkesin gelip bu görsel şöleni görmesini istiyoruz" dedi. (DHA)