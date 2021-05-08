İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu - Son Dakika

İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu

08.05.2021 09:45

İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu Jandarma ekipleri, 7/24 balık nöbetinde Van Gölü'nde yaşayan ve Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu devam ediyor.

İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu

Jandarma ekipleri, 7/24 balık nöbetinde

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu devam ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında yasak uygulanırken, bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergilerken, kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. İnci kefalinin yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafesi olan Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

"Sokağa çıkma kısıtlaması kaçak avcılığa pozitif bir etki yaptı"

Jandarma ekipleri ile birlikte balıkların tatlı sulardaki kontrollerini yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme mevsiminin gelmesi ile beraber gölde yaşayan balıklar sürüler halinde akar sulara girişleri başladı. Göç artık son 1 ay içerisinde hızla yoğunlaşacak ve en tepe noktasına ulaşacak. Bu sene özellikler pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlama sebebiyle kaçak avcılığa pozitif bir etki yaptığını görüyoruz. Yani sokağa çıkma yasaklarıyla beraber artık insanlar dere kenarlarından uzaklatırlar ve kaçak avcılığın azaldığını görüyoruz. Yine geçen yıllara oranla koruma çalışmalarının çok daha sıkı olduğunu görüyoruz. Jandarma tarafından kurulan kontrol noktaları ile beraber çok sıkı bir uygulama tedbirlerinin olduğunu görüyoruz. Artık kaçak avcılıkla beraber son yıllarda kuraklığın da inci kefali göçünü tehdit etmeye başladığını görüyoruz. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bugünlerde Muradiye ve Erciş tarafındaki akarsularda ciddi bir sıkıntı olmasına karşın, Van şehir merkezinden dökülen Karasu Çayında çok ciddi bir su debisinin düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değişen zamanla beraber sorunlarında değiştiğini görüyoruz. İnci kefalinin bölgede 15 bin insan geçimini sağlıyor. İşte böylesine bir göçün devam edebilmesi, bu insanların geçim kaynağını devam ettirebilmesi için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Buradan emeği geçen başta Van İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"İnci kefali gece kendini daha güvende hissediyor"

Gölden akar suya göç eden inci kefalleri geceleri kendini daha güvende hissettiği için göç özellikle geceleri yoğunlaşıyor. Şu anda hangi akarsuyun kenarına gidersek gidelim geceleri gündüz olmadığı kadar yoğun bir balık göçünün olduğunu görüyoruz. Çünkü balık gece kendini çok daha güvende hissediyor ve bir davranış olaraktan gece çok daha yoğun bir göç olduğuna şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu
İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu
İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu
İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu

Van Gölü, Jandarma, GÖÇ, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnci kefalinin muhteşem gece yolculuğu - Son Dakika


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