İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
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İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

17.05.2022 11:33

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor Van'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin muhteşem yolculuğu devam ediyor.

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

VAN - Van'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin muhteşem yolculuğu devam ediyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor. Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor.

Balıkların tersine göçünü fotoğraflamak için bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Her mevsim bu aylarda yurt dışından dahi inci kefalinin suyun tersine yolculuğunu izlemeye geliyorlar. Bu çok önemli bir doğa olayı. Balık göçü yaklaşık bir ay devam edecek bütün vatandaşların gelip bu güzel göçü izlemelerini arzu ederiz" dedi.

"İnci kefalleri adeta bir balerin gibi dans ederek uçuşunu gerçekleştiriyor"

Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay ise, "Bu gün Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendindeyiz. Van Gölü'nden tatlı sulara göç başladı. Böylelikle inci kefalleri burada bulunan küçük şelalede adeta bir balerin gibi dans ederek uçuşunu gerçekleştiriyor. Bizlerde fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızla birlikte burayı ziyaret ettik. Gerçekten doğa harikası bir yer. İnci kefalinin göçünü hem fotoğraflıyoruz, hem de hem de dronla görüntülüyoruz. Çok keyif aldık bütün fotoğrafçıları ve doğa severleri Erciş balık bendinde bekliyoruz" dedi.

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

YORUMLAR
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Martıların balık kavgası Martıların balık kavgası İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi
Kaynak: İHA

Van Gölü, Alaska, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor - Son Dakika


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