İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim - Son Dakika
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İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim

06.05.2022 11:20

İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetimVAN Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan ve 15 bin insanın ekmek kapısı olan inci kefalinin üreme döneminde yapacağı zorlu göç sürecinde geceli gündüzlü denetim yapılıyor.

İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim

VAN Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan ve 15 bin insanın ekmek kapısı olan inci kefalinin üreme döneminde yapacağı zorlu göç sürecinde geceli gündüzlü denetim yapılıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" havaların ısınmasıyla birlikte başladı. İzleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı. Ekipler, kaçak avcılığı önlemek amacıyla bir taraftan nöbet tutarken, diğer taraftan da göç sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla göle dökülen akarsuların sıcaklık derecesi ve oksijen miktarını ölçüyor. Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıkılaştırdı.

İHA muhabirine konuşan Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin üremek için tatlı sulara göç etmeye başladığını belirtti. Göç süresince 3 aylık av yasağının uygulandığını anımsatan Şube Müdürü Demir, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir ay öncesinden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 7 gün 24 saat esaslı jandarma, sahil güvenlik, emniyet ve zabıta birimleri sahada görev almaktadır. İnci kefalinin üreme bölgesinden biri olan Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü yerde denetimler yapmaktayız. Bu denetimlerde şu an herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı" dedi.

"Gece gündüz sahadayız"

Av yasağının başladığı günden bu yana 9 ton inci kefaline el konulduğunu dile getiren Demir, "Bu denetimlerde 11 bin metre uzunluğunda da ağ malzemesine el konuldu. Denetimlerimiz mansap alanları ve akarsularda devam edecektir. Gece gündüz sahadayız. Çarşı merkezinde de emniyet ve zabıta birimleriyle denetimlerimiz yapılıyor. Kaçak avcılığa asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim
İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim
İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim
İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim

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Van Gölü, Zabıta, Tarım, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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