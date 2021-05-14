İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor - Son Dakika

İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor

14.05.2021 12:13

İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu izleyenleri mest ediyor.

İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu izleyenleri mest ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Van balığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için 'uçan balık' olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'a geçtiğimiz yıllarda gelen birçok yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu izlerken, son 2 yıldır korna virüs tedbirleri kapsamında kimse gelmeyince balıklar sessiz bir şekilde yolculuğuna devam ediyor.

"İnci kefalinin Van Gölü'ndeki yaşamı yaklaşık 800 bin yıldır devam ediyor"

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularına adapte olmuş burada yaşayabilen endemik bir balık tür olduğunu söyledi. İnci kefali yaşamını Van Gölü'ne sürdürmesine karşın her yıl nisan ve temmuz ayları arasında göle dökülen tatlı sulara göç ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin Van Gölü'ndeki yaşamı yaklaşık 800 bin yıldır devam ediyor. 800 bin yıldır devam eden bu yaşam öyküsü maalesef 90'lı yılların sonunda inci kefalleri yok olma noktasına geldi. İşte bu noktada Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından başlatılan çalışmalarla beraber inci kefali yok olma noktasından kurtarılarak bugünkü noktaya ulaştı. Şuanda Erciş ilçesi balık bendinde bulunuyoruz. Arkamızda aynı anda zıplayan yüzlerce balığı bir anda görüyoruz. Fakat 20 sene öncesine gittiğimiz zaman burada zıplayan tek bir tane daha balık kalmamıştı" dedi.

"İnci kefali iç sularımızdaki en büyük balık stoğunu oluşturuyor"

Balıkların tekrardan geri dönmesi Van Gölü'nde derelerde çoğalması koruma çalışmaları sayesinde meydana geldiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bugün inci kefali iç sularımızdaki en büyük balık stokunu oluşturuyor. ve her yıl ülkemizdeki iç sulardan avlanan balıkların tek başına üçte birlik gibi devasa oranlı inci kefali karşılıyor. Bundan 15-20 yıl önce yıllık 15 bin ton inci kefali avlanıyordu. Bunun 5 bin tonu üreme döneminde yani kaçak dönemde avcılık gerçekleştiriliyordu. Üreme dönemi her bir balık günde ortalama 10 bin tane yumurta taşıyor. Yani bir balığı yakaladığımız zaman aslında onlarca, yüzlerce balığı öldürmüş oluyorsunuz. Fakat yapılan koruma çalışmaları ile beraber artık 5 bin ton olan yıllık kaçak avcılık miktarı bin tonun altına düşmüş vaziyette. Umuyoruz ki bu sene çok çok daha gerilere gelecek" dedi.

"2019 yılında 9 günlük Ramazan bayramı tatili süresince 100 kişi ziyarete geldi"

Koruma çalışmalarını yürüten öncelikli kurumlarında başında Van İl Jandarma Komutanlığı ile Bitlis il Jandarma Komutanlığı olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Kırsal alanda yani şehir merkezlerinden uzak bölgelerde jandarma ekipleri, şehir merkezlerinde ise polis ve zabıta ekipleri koruma çalışmalarında görev alıyor. Koruma çalışmalarına 3-4 basamaklı yöntem uyguluyoruz. Birincisi balığı gölde avlatmayacağız, herhangi bir şekilde balık avlanırsa kara yollarında taşıtmayacağız, kara yollarından taşınıp merkeze girerse zabıta ve polis vasıtasıyla merkezdeki satışını engelleyeceğiz. Burada yürütülen yaklaşık 25-30 yıllık bir çalışma sonucunda geldiğimiz noktaya kısa özetlememiz gerekirse bundan 20 sene önce Van Gölü'nden bin kişi geçimini sağlıyorken, bugün 15 bini aşkın insan geçimini sağlıyor. Şu anda bulunduğumuz Erciş'teki balık bendine sadece 2019 yılında 9 günlük Ramazan bayramı tatili süresince 100 kişi ziyarete geldi. Bir balık düşününki bütün her şey onun etrafında ve balığı yok olmaktan kurtararak bugün bir marka haline getiren Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın etrafında gelişiyor. İşte inci kefalini korursak bize nasıl bir geri dönüş olduğunun çok açık bir göstergesidir" diye konuştu.

İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor
İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor
İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor
İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor

Öğretim Üyesi, Van Gölü, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

Son Dakika Haberleri
12:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
12:39 Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın!
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:11 "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
11:34 16 yaşındaki evlat babasını pompalı tüfekle öldürüp, kendisini şu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
11:27 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi
11:26 ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
11:20 Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor         
12:44
Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi         
12:32
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz         
12:10
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı         
15:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 12:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnci kefalinin tersine yolculuğu sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement