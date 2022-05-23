İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi - Son Dakika
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İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi

23.05.2022 11:53
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için yaptığı zorlu yolculuk su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için yaptığı zorlu yolculuk su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı yolculuk, Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda devam ediyor. Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz'da üreme döneminde av yasağı bulunan inci kefallerinin yolculuğu, görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 15 bin kişiye de geçim kaynağı olan inci kefallerinin üreme göçü, ilgiyle izleniyor.

'TANITTIKÇA KORUNMASINA KATKI SAĞLAYABİLİRİZ'Balık göçünün en güzel izlenebildiği yer olan Erciş'teki Deliçay, ziyaretçi ve fotoğrafçı akınına uğradı. Bölgede bulunan su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, çayda inci kefalinin suyun tersine göçünü su altında görüntüledi.

36 yıllık su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, "Her yıl bu mevsimde buraya gelip inci kefalinin su altı çekimlerini yapıyoruz. İnci kefalinin yaşama azmi bize güç veriyor. Bizde o azimle üretmeye özen gösteriyoruz. Ekolojik kırılmanın çok hızlı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ortamda inci kefalini mutlaka tanıtmaya çalışıyoruz, tanıttıkça korunmasına katkı sağlayabiliriz. Bu yıl su seviyesinin yükselmesiyle yoğun bir balık göçü olduğunu söyleyebiliriz. Normalleşme sonrası bu göçü izlemeye gelen ziyaretçilerin yoğunluğu oldukça fazla" diye konuştu.


İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi
YORUMLAR
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Balık Gölü kar sularıyla doldu Balık Gölü kar sularıyla doldu Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı
Kaynak: DHA

Tahsin Ceylan, Van Gölü, Belgesel, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi - Son Dakika


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