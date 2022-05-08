İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı

08.05.2022 13:58

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin yolculuğu başladı.

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin yolculuğu başladı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Bölgedeki martılar da göç boyunca tatlı sulardaki balıkları avlayarak besleniyor.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunu Gülşen Günay, bu yıl havaların soğuk olması nedeniyle göçün geç başladığını söyledi.

Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği olarak balıkların göçünü görüntülemeye çalıştıklarını belirten Günay, "İnci kefali, neslini devam ettirebilmek için tatlı sulara göç ediyor ve yumurtalarını bırakıyor. Karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşıyor. Biz de bu muhteşem doğa olayını fotoğraflıyoruz. Bu muhteşem görüntüyü herkesin görmesini istiyoruz." dedi.

Mehmet Nuri Sevinç ise "Doğa fotoğraflarıyla ilgileniyorum. Balık göçünün başlamasıyla bu güzel manzarayı fotoğraflamak için buraya geldik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı
İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı
İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı
İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı
İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı

YORUMLAR
500
İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim VAN'DA KAÇAK AVLANAN 1 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'DA KAÇAK AVLANAN 1 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:15 Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:46 Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:33 Güldür Güldür programında Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 17:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement