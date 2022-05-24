İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik serüveni

Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 3 yaşına geldiğinde üreme yeteneği kazanan inci kefalinin yumurta bırakmak için 3 ila 23 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda ziyaretçilerine de görsel şölen sunuyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.

"İNCİ KEFALİ YUMURTA BIRAKMAK İÇİN 3 İLA 23 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR"

Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin göç yolu uzunluğuna baktığımız zaman en uzun göç yolculuğu Bendimahi Çayında. Yani balık akarsuya girdikten sonra 23 kilometrelik bir mesafe kat ediyor. Yaklaşık 2 hafta süren bu göç yolculuğu sırasında balık hiçbir şekilde yem almıyor. Tamamen yemi, tamamen enerjisini kas dokudan tüketiyor. Çünkü balığın aklında tek bir tane soru, tek bir tane amaç yer alıyor. 800 bin yıldır devan eden bu kutsal yolculuğunu devam ettirmek. Tabi inci kefalinin göç yolculuğu farklı akarsularda değişiyor. Kimisinde 23 kilometre, 11 kilometre, kimisinde 6 kilometre, kimisinde ise 3 kilometre. Bugün Van Gölü'ne dökülen 101 tane irili ufaklı akarsu var. Her bir akarsuya inci kefalleri giriş yapıyor. Bu dönemde Van Gölü'nün etrafında, hangi dereye giderseniz gidin, akarsularda adeta su yerine balık aktığına şahitlik edersiniz" dedi.

"İNCİ KEFALİ MAKSİMUM 16 BİN YUMURTA BIRAKIYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Üreme çağına gelmiş inci kefalleri ortalama 10 bin yumurta maksimum 16 bin yumurta bırakıyor. Yani üreme döneminde akarsuda tek bir tane balığı avladığımız zaman aslında yüzlerce balığı avlamış oluyoruz. İşte bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Çünkü üreme dönemi geldiği zaman 24 saat esasına göre jandarma ekipleri balığı koruyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNCİ KEFALİ 3 YAŞINA GELDİĞİNDE ÜREME YETENEĞİ KAZANIYOR"

İnci kefalinin maksimum 7-8 yıl yaşadığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İnci kefali 2 yaşının sonunda 3 yaşının üreme yeteneği kazanıyor. 3 yaşına gelmiş ve daha yukarı yaşlı bireylerin hepsi üremek için akarsulara gidiyor. Üremesini gerçekleştiren Van Gölü'ne geri dönüyor ve bu döngü ömrünün sonuna kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Şükrü Akyüz - Murat Kalkan - İHA)