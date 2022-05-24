- İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik yol serüveni

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş;

"İnci kefali maksimum 16 bin yumurta bırakıyor"

"İnci kefali 3 yaşına geldiğinde üreme yeteneği kazanıyor"

"İnci kefali yumurta bırakmak için 3 ila 23 kilometre yol kat ediyor"

VAN - Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 3 yaşına geldiğinde üreme yeteneği kazanan inci kefalinin yumurta bırakmak için 3 ila 23 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda ziyaretçilerine de görsel şölen sunuyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.

"İnci kefali yumurta bırakmak için 3 ila 23 kilometre yol kat ediyor"

Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin göç yolu uzunluğuna baktığımız zaman en uzun göç yolculuğu Bendimahi Çayında. Yani balık akarsuya girdikten sonra 23 kilometrelik bir mesafe kat ediyor. Yaklaşık 2 hafta süren bu göç yolculuğu sırasında balık hiçbir şekilde yem almıyor. Tamamen yemi, tamamen enerjisini kas dokudan tüketiyor. Çünkü balığın aklında tek bir tane soru, tek bir tane amaç yer alıyor. 800 bin yıldır devan eden bu kutsal yolculuğunu devam ettirmek. Tabi inci kefalinin göç yolculuğu farklı akarsularda değişiyor. Kimisinde 23 kilometre, 11 kilometre, kimisinde 6 kilometre, kimisinde ise 3 kilometre. Bugün Van Gölü'ne dökülen 101 tane irili ufaklı akarsu var. Her bir akarsuya inci kefalleri giriş yapıyor. Bu dönemde Van Gölü'nün etrafında, hangi dereye giderseniz gidin, akarsularda adeta su yerine balık aktığına şahitlik edersiniz" dedi.

"İnci kefali maksimum 16 bin yumurta bırakıyor"

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Üreme çağına gelmiş inci kefalleri ortalama 10 bin yumurta maksimum 16 bin yumurta bırakıyor. Yani üreme döneminde akarsuda tek bir tane balığı avladığımız zaman aslında yüzlerce balığı avlamış oluyoruz. İşte bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Çünkü üreme dönemi geldiği zaman 24 saat esasına göre jandarma ekipleri balığı koruyorlar" dedi.

"İnci kefali 3 yaşına geldiğinde üreme yeteneği kazanıyor"

İnci kefali maksimum 7-8 yıl yaşadığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İnci kefali 2 yıl yaşının sonunda 3 yaşının üreme yeteneği kazanıyor. 3 yaşına gelmiş ve daha yukarı yaşlı bireylerin hepsi üremek için akarsulara gidiyor. Üremesini gerçekleştiren Van Gölü'ne geri dönüyor ve bu döngü ömrünün sonuna kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.