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İnci kefalleri için kulaç atıp çöp topladılar

56 dakika önce

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, inci kefalinin yasak dönemde avlanmaması ve nesillerinin devam etmesi gerektiğine dikkati çekmek için Van Gölü'nde kulaç attı.

İnci kefalleri için kulaç atıp çöp topladılar, System.String[]
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, inci kefalinin yasak dönemde avlanmaması ve nesillerinin devam etmesi gerektiğine dikkati çekmek için Van Gölü'nde kulaç attı.
Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için denetim ve etkinlikler devam ediyor.
İnci kefalinin korunması gerektiğine dikkati çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak için şimdiye kadar birçok etkinlik gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle Van kara yolunda bir dinleme tesisindeki plajda etkinlik düzenledi.
Gölde yüzen yaklaşık 50 üye, ardından göl kenarındaki çöpleri topladı.
Daha sonra Erciş ilçesindeki inci kefali izleme noktasına geçen grup üyeleri, burada da çevredeki çöpleri topladı ve balıkların göçünü izledi.
Dernek Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, inci kefaline dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Çevre temizliği yaptık ve yüzdük. Yüzmemizdeki amaç, balığın yumurtlama döneminde tatlı suya giden bu yolculukta onlara eşlik etmek. Kulaçlarımızla buna destek olmak istedik." dedi.
Van TSO Başkanı Necdet Takva da bu yıl etkinliğin 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini ve balıkların göçüne şahitlik ettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:57 Kaynak: AA
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