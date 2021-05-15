İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı - Son Dakika

İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı

15.05.2021 12:24
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı, System.String[]

VAN Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin, tatlı sulara doğru çıktıkları yolculuk sürerken, üreme noktalarından biri olan Deliçay'da azalan su seviyesi Morgedik Barajı'ndan takviye yapılarak artırıldı.

VAN Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin, tatlı sulara doğru çıktıkları yolculuk sürerken, üreme noktalarından biri olan Deliçay'da azalan su seviyesi Morgedik Barajı'ndan takviye yapılarak artırıldı.

?Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi olduğu için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalleri, suyu tuzlu ve sodalı olan gölden çıkarak, çevredeki tatlı sulara göç ediyor. Üremek için çıktıkları yolculukta yoğun çaba sarf eden balıklar, suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin uçarcasına yüzerek ortaya koydukları görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor.

Balıkların görsel şöleni devam ederken, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Muhammet Demir, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve ekiplerle birlikte Deliçay'da incelemelerde bulundu, su debisi ölçümü yaptı. Ekipler, su seviyesinin düşük olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kaymakamlık talimatıyla ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı'ndan Deliçay'a takviye yapılarak su seviyesi artırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte üreme göçünün yoğunlaştığını söyledi. Atıcı, bu aşamada derelerdeki su seviyesinin can alıcı önem taşıdığını belirterek, "Kaynaklarımızın olabildiğince yüksek debide akması lazım ki göç yapan inci kefalinin rahat bir şekilde ilerlemesi ve yumurtalarını bırakması gerekiyor. Bu noktada İl Tarım Müdürlüğü'ne gelen ihbarla beraber, biz de su ürünleri fakültesi olarak gelip incelemelerde bulunduk. Yaptığımız ilk incelemelerde su miktarı ile ilgili bir düşüş olduğunu gözlemledik. Bu kendini tolere edebilecek bir durum. Tabi ilçede Morgedik Barajımız mevcut. Erciş ilçesine içme suyu temin etmek için kuruldu. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde de katkı sağlıyor ilçeye. Yaptığımız görüşmelerin ardından su seviyesi artırıldı. Deredeki debi miktarı düştüğü zaman balıklarımız da ister istemez strese girebiliyor. Bununda çözümünü kaymakamımızla görüşerek su miktarının artırılması olarak önerdik. Tabi önceki günlere göre su seviyesi şu an iyi, stokumuz istediği oksijene kavuştu. Bu noktada kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz yedi yirmi dört burada bayramda denetim yapıyorlar, onların da emeğini vermek lazım üniversitemiz adına, teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da balığın gelecek nesillere aktarılması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Mehmetbeyoğlu, "Arkadaşlarımızın dün yaptığı çalışmalarda inci kefali göçünün başladığı bu önemli dönemde sudaki oksijen seviyesini artırılması noktasında bazı sorunların olduğunu ifade etmişlerdi. Bizler de Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi olarak, üniversitemizle temasa geçtik. Dekan yardımcısı hocamızın riyasetinde, İl Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızla birlikte sahada inceleme yaptık. Yaptığımız inceleme neticesinde su debisinin ani düşüşünden kaynaklanan bir sorun olduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, valimizin talimatlarıyla beraber su seviyesi sorununu kısa sürede çözdük ve su seviyesinin yükselmesi sağlandı" diye konuştu.


İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı
İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı

Van Gölü, Tarım, Van, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnci kefallerinin göç ettiği Deliçay'da su seviyesi artırıldı - Son Dakika


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