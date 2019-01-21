İNCİ: 'Kırmızı-Beyaz Yeleklerimiz ile Hazırız'
1 saat önce
'Onların sarı yelekleri varsa, bizde ülkemiz için Kırmızı-Beyaz Yeleklerimiz ile Devletimiz ve Hükümetimizin yanında, sahaya çıkmaya hazırız' diyen Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir ve Yönetimi net mesaj verdi.
"Biz ülkemiz ve devletimizin yanındayız"
15 Temmuz Gecesi Sakarya valiliğinin hainlerin elinden alınmasında büyük rol oynayan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekçi'yi makamında ziyaret eden Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir, "Birileri sarı yelekle çıkarsa, bizde kırmızı- beyaz yeleklerle çıkarız. Kırmızı kanımız beyaz barıştır. Biz barıştan yana oluruz. Bu 15 Temmuz Millî İrade Derneğinin kesin kanaatidir, bu herkes tarafından biline. Biz ülkemiz ve devletimizin yanındayız. Hepimiz birer neferiz. Ülkemizi bölmeye çalışan herkesime de net mesajımızdır" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:38 Kaynak: Bültenler
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