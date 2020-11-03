İzmir'deki Rıza Bey apartmanının enkazından 17 saat sonra çıkartılan İnci Okan tedavi gördüğü hastaneden videolu bir mesaj paylaştı. genç kız sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kendisine yardım elini uzatan UMKE görevlisi Edanur Doğan ile diyaloğu herkesi duygulandırmıştı.
Enkazdan 17 saat sonra çıkartılan İnci Okan'dan güzel haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Okan, sosyal medyadan bir video paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söyledi.
(İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İnci Okan'dan mesaj var : 'Bacaklarımı hissetmeye başladım' - Son Dakika